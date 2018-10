Fortsetter som kommunens hovedbank

Nyheter

SpareBank 1 SMN vant anbudet om å bli hovedbank for Rauma kommune. De har vært hovedbank for Rauma kommune siden 1. desember 2014, og fortsetter altså i fire år til.

I alt tre banker leverte anbud denne gang.

- Kommuner er et viktig område for SpareBank 1 SMN. Over halvparten av innbyggerne i Møre og Romsdal bor nå i en kommunen med oss som hovedbank. Dette er kunder som stiller svært høye krav til service, rådgivning og digitale løsninger. Vi takker for tilliten fra Rauma kommune og er glad for å kunne videreføre det gode samarbeidet, sier banksjef Stig Ove Gravdal.

Berit Skralthaug er ny leder av bankens kontorer på Åndalsnes, Sunndalsøra og Surnadal. Hun mener dette var en viktig seier og god motivasjon i kampen om å levere de aller beste kundeopplevelsene i Rauma.

- At Rauma kommune vurderer oss best på service, pris og kvalitet betyr mye for oss, forteller hun.

Rauma kommune har en betydelig innskuddsportefølje samt årlig transaksjonsvolum på 45 000 innbetalinger og 30 000 utbetalinger.

SpareBank 1 SMN er hovedbankforbindelse for i alt 15 kommuner i Møre og Romsdal, samt for fylkeskommunen.