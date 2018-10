Vegen skal flyttes inn på trygg grunn - stenges fire timer hver natt

Nyheter

Deler av fylkesveg 64 skal flyttes inn på trygg grunn ved Hamresvingen, mellom Åfarnes og Isfjorden. Det innebærer sprenging av over 550 lastebillass med stein.

For å hindre trafikken minst mulig blir dette gjort på natt og vegen blir stengt hverdager mellom 00 og 04 fra mandag 8. oktober og i ca. fire uker. Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

- Trafikkregistreringene våre viser at det er svært lav trafikk mellom klokka 00 og 04. For at trafikken skal hindres minst mulig på grunn av sprengingen, har vi valgt å stenge vegen helt på natt, sier byggeleder Andreas Eidem i Statens vegvesen.

Ikke lokal omkjøring

Det er ikke lokal omkjøring.

Alternativ rute for fv. 64 når vegen er stengt er E136/E39 Molde-Vestnes. Ferjene på Sølsnes-Åfarnes går likevel som normalt når vegen er stengt.

Lysregulering

Ellers i døgnet vil det være ett kjørefelt åpent og lysregulering forbi arbeidsområdet. Trafikantene må regne litt ekstra kjøretid slik at de rekker ferja.

Hele utbedringsarbeidet skal være ferdig og vegen asfaltert i starten av desember.