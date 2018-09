Ikke glem våre eldre når gondolbane planlegges

Nyheter

Det er veldig gledelig at det nå endelig går mot bygging av gondol-bane opp til Aksla noe det har vært kjempet for i mange år. Det er kjempepositivt at dette gjøres ved å opprette et Aksjeselskap (Romsdalen AS), slik at ikke kommunen blir stående med risikoen (se hvordan det gikk på Stranda for en del år tilbake).

Jeg var i sommer og tok gondol-banen i Loen og det var helt fantastisk bra for turistene. Det var også veldig fint med tanke på universell utforming.

Det er viktig at når gondol-banen planlegges at ikke våre eldre innbyggere glemmes med tanke på universel-utforming. Vi har mange eldre og handicappede som bruker rullestol og rullator, som også har et stort ønske om å få seg en fjelltur.

