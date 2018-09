Måtte betale bot på 50.000 kroner etter å ha manipulert fartsskriveren

Nyheter

Et slovakisk transportselskap har vedtatt et forelegg på 50.000 kroner for å ha manipulert fartsskriveren i et vogntog som ble stoppet for kontroll på Horgheim i Rauma. Det opplyser politiet i en pressemelding.

Av det vedtatte forelegget framgår det at det var foretatt et inngrep i fartsskriveren som umuliggjorde riktige registeringer. Alle som driver godstransport er pålagt i montere fartsskrivere i kjøretøyene. Dette er gjort for at myndighetene skal kunne føre kontroll med at sjåførene følger reglene for regelmessig kjøre- og hviletid.

- Det er viktig for oss å markere – også i det internasjonale transportmiljøet – at det reageres kraftig mot dem som forsøker å skaffe seg ulovlige konkurransefortrinn på bekostning av trafikksikkerhet, sier lensmann Roar Mordal Hilde i Vestnes og Rauma.

Det var Statens vegvesen som avslørte det slovakiske transportselskapet i forbindelse med en landsomfattende tungbilkontroll 19. september. Politiet ble koblet inn fordi overtredelsen av såpass grov.

- Vi er meget fornøyd med måten politiet har prioritert dette på. Vi håper at denne reaksjonen kan ha en preventiv virkning og at den blir lagt merke til i transportbransjen, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens Vegvesen.

Politiet beslagla det slovakiske vogntoget i påvente av en rettskraftig avgjørelse av straffereaksjonen. Da forelegget ble vedtatt og betalt, friga politiet kjøretøyet. I midlertid er det ikke lovlig å bruke kjøretøyet før det er montert ny fartsskriver. Bilen er derfor satt inn på verksted for å få gjennomført en slik installasjon.