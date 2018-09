Åtvarar mot ulovleg bruk av metalldetektor

Nyheter

– Det kan sjå ut som at stadig fleire brukar metalldetektorar til skattejakt i naturen, og dei siste to åra har vi opplevd at det har blitt grove i område med freda kulturminne. Det er viktig at folk kjenner til at dette er ulovleg og straffbart, seier Arve Nytun, arkeolog i Møre og Romsdal fylkeskommune, i ei pressemelding.

Nytun viser til at i sommar vart to personar med metalldetektor observert på det automatisk freda kulturminnet «Klosterhaugen» på Herøy gard i Herøy kommune. Det vart påvist fleire hol i bakken etter graving, klart i strid med lovverket.

Kulturminnet på Herøy gard som er ei hustuft, truleg frå mellomalderen, har nyleg blitt skilta gjennom eit samarbeid med lokale aktørar og fylkeskommunen.

– Det tyder på at lovbrotet var målretta. Møre og Romsdal fylkeskommune vart varsla og saka er meldt til politiet, seier Nytun.

Øydelegg historisk materiale

Dette er ikkje første gongen personar med metalldetektorar har grove i kulturminne som er freda. I fjor vart det påvist over 100 spadehol på dei gamle kyrkjegardane og i kjøpstadsområdet på Veøya i Romsdal. Saka er framleis under etterforsking.

– Kulturminna fungerer som arkiv, og uvettig graving i dei er svært øydeleggande. Graving kan øydelegge arkeologiske kontekstar som i framtida kan gi ny informasjon om historia, seier Nytun.

Fylkeskommunen ønsker nå å arrangere kurs:

– Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker styrke det framtidige samarbeidet med metalldetektormiljøa, og utvikle kurs og arenaer for erfaringsdeling. På denne måten kan dei som har denne interessa, få kunnskap om reglar og retningslinjer ved slike søk, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen.