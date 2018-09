Skal Raumabanen legges ned for sikkerhets skyld?

Nyheter

Når Mannen går i rødt stopper togtrafikken på Raumabanen. Nå kan en ha forståelse for at passasjertogene ikke går. Der har en også et alternativ med buss. Men det er verre med godstogene. Denne trafikken er i utgangspunktet utsatt for å bli lagt ned. Nå tog opplastet med mange konteinere står fast på stasjonene lider kundene. Neste gang sender de kanskje lasten med trailer. Stengningene kan bli dødsstøtet for Raumabanen.

Nå kan en ha forståelse for at sikkerheten skal prioriteres. Men om vi skal kreve 100 % sikkerhet kan vi ikke kjøre på norske veier. Her er vi utsatt for steinras og snøras, for ikke å snakke om biler som kommer i motsatt kjørefelt. Eneste forskjellen er at Mannen er overvåket, det er ingen av de andre rasutsatte veiene. Paradoksalt nok vil risikoen for ulykker helt sikkert øke om godstrafikken på Raumabanen skal over på vei.

Det å stoppe togene er selvfølgelig riktig om en vet at raset kommer. Men det vet en åpenbart ikke. Det gjør en heller ikke for de steinblokkene og rasene som treffer den godt trafikkerte veien mellom Bergen og Voss, eller alle de andre utsatte veiene på Vestlandet. Skulle vi bruke ”for sikkerhets skyld” her ville det ikke være mange veier der vi kunne tillate trafikk. Så kanskje en bør foreta en ny vurdering av om en skal stoppe togene på Raumabanen. ”For sikkerhets skyld” høres pent ut, men det kan ha store konsekvenser.