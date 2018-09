Helt nødvendig for å vinne anbud

Nyheter

De har egentlig ikke noe valg, Grande Fabrikker AS i Innfjorden. Skal møbelprodusenten henge med i kampen om de store offentlige leveransene, må de dokumentere at deres produkt er produsert miljøvennlig fra råvare til avfall. Derfor er steget de nå har tatt av stor betydning for egen konkurransekraft.

I dagens avis kan vi fortelle nyheten om at møbel- og interiørprodusenten er sertifisert for å kunne bruke Svanemerke på noen av sine produkt. I to år har de ansatte jobbet målbevisst for å etterkomme de strenge miljøkravene. Mandag fikk de sertifikatet, og allerede denne uka klistres svanen på en garderobeserie og en oppbevaringsserie. Det er all grunn til å glede seg.

At miljøfokuset er viktig for produsentene, skyldes i første rekke en større bevissthet hos oss som forbrukere. Og for å imøtekomme økte miljøkrav fra kundene, må produsentene dokumentere hele produktets livssyklus. Men det store antallet ulike miljømerkinger der ute kan forvirre mer enn de forklarer.

Svanemerke, en offentlig og ikke-kommersiell merkeordning, er imidlertid noe av det ypperste og mest seriøse miljømerket en kan oppnå. Det er altså ikke et miljømerke man enkelt kan få, men som man må gjøre seg fortjent til gjennom systematisk og målrettet arbeid, der Miljømerking Norge kontrollerer og godkjenner dersom produktet tilfredsstiller de strenge kravene. Hvor viktig og seriøst Svanemerke er, forteller «Miljøkrav og miljødokumentasjon – veileder» fra avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Der er Svanemerke framhevet som ett av miljømerkene som som regel oppfyller forutsetningene i forskriften».

Grande Fabrikker AS produserer møbler og interiør til skoler, barnehager og institusjoner. Kundene er ofte det offentlige. Med et anskaffelsesregelverk som stiller økende krav til at miljøbelastningen skal minimeres og klimavennlig løsninger skal fremmes, er det nødvendig for leverandører å kunne dokumentere ei grønn linje.

Grande går en krevende, men helt riktig retning når de nå sertifiseres for å kunne levere møbler med Svanemerke. Miljømerkingen vil gi Grande et fortrinn til konkurrenter som ikke har valgt den grønne produktlinja. Det er en trygghet for både eiere og ansatte.