Store bevegelser i morgentimene onsdag

Nyheter

Farenivå rødt opprettholdes.

Dette er Mannen 1.294 meter høgt og en del av det tre kilometer lange Børa-Mannen-komplekset

Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet. Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høgt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter

Svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009

Beboere har vært evakuert åtte ganger. Tidligere evakueringer: 22. oktober-3. desember 2014, 18.-21. september 2015, 9.-14. august 2016, 5.-8. oktober 2017, 15.-18. oktober 2017, 11.-12. august 2018, 12. september-15. september 2018, 21. september-24. september 2018.

NVE forsøkte ved begge evakueringer i 2017 å framprovosere et ras ved å pumpe vann ned i fjellsprekkene, uten å lykkes.

Kilde: NTB og ÅA.NO

- Det har kommet mindre nedbør enn varselet, men sent i natt har det kommet mer regn, og fjellets bevegelser har økt mye de siste timene. Bevegelsene har nå en døgnhastighet på 15-20 cm/d i øvre del og 2-3 cm/d i nedre del. I noen partier i øvre del er hastigheten over 40 cm/d, sier vakthavende geolog Lene Kristensen i en pressemelding.NVE skriver i sin rapport onsdag morgen kl. 09:

"Farenivået for Veslemannen ble satt opp til rødt i går kveld kl. 21:45 etter noe økende hastigheter og varsel om store nedbørsmengder i fjellet. Det har kommet mindre nedbør enn varselet, men sent i natt har det kommet mer regn, og fjellets bevegelser har økt mye de siste timene. Bevegelsene har nå en døgnhastighet på 15-20 cm/døgn i øvre del og 2-3cm/døgn i nedre del. Lokalt er det over 40 cm/døgn i øvre del. Det har gått flere mindre ras fra Veslemannen i dag. Det er varslet noe mer nedbør som regn og sludd de neste timene, men så blir det kaldere."