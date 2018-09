Tirsdag: Farenivået for Veslemannen heves til oransje

Nyheter

På bakgrunn av relativt store bevegelser, stor sensitivitet for regn, store snømengder i fjellet, værvarsel om økte temperaturer og kraftig regn i kveld og i morgen, varsler NVE nå oransje farenivå for Veslemannen.

I helga var det rødt farenivå og evakuering av beboerne under fjellpartiet. Mandag ble farenivået satt ned til gult, men NVE varslet at man må være forberedt på at farenivået kan oppjusteres på relativt kort varsel.

- Nysnø på toppen er et kolossalt vannreservoar - Bevegelsene i fjellet roer seg mer ned når vi får kuldegrader og mye nysnø på toppen, sier NVE-geolog Lars Harald Blikra i en kommentar til hvorfor farenivået ble nedgradert fra rødt til gult mandag morgen.

Mens farenivået var rødt kom det ifølge NVE mer enn 90 mm nedbør, men mesteparten kom som snø og det la seg 94 cm snø på værstasjonen.

- Siden nedbøren kom som snø, økte bevegelsene mindre enn forventet. Samtidig utgjør snøen et stort vannmagasin i fjellet som kan påvirke bevegelsene om det smelter, sier geolog i NVE, Gudrun Dreiås Majala.

– Mannen skiller seg fra alle andre fjell vi følger – De andre fjellene NVE overvåker beveger seg mindre på et helt år enn fjellet ved Veslemannenannen gjør på ett døgn.

I ei pressemelding fra NVE kommer det fram at det i løpet av tirsdag formiddag er blitt varmere og temperaturen er på 1,6 grader. Værmeldingen sier det skal bli varmere frem mot klokka 05 onsdag morgen, med temperaturer mellom pluss 3 og pluss 5 grader. Samtidig er det meldt kraftig regn.

- Bevegelsene er nå svakt økende med hastighet på 6-7 cm/dag i øvre delen og 1,5 – 2 cm/dag i nedre delen, sier Majala.