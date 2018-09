Kanskje Rauma allerede er ganske god på å tilrettelegge turmål til alle slags nivå?

Nyheter

Svar til Oddbjørn Wærås «Naturglede for alle!»

Jo, det er en selvfølge at «Verdens beste kommune for naturglade mennesker» kan tilby tilrettelagte naturopplevelser for alle brukergrupper. Dette har vi allerede gode eksempler på i Rauma i dag. I noen fjellområder har vi ofret større inngrep i naturen for flere generasjoner siden, andre steder har i seinere tid blitt tilrettelagt på mer skånsomme måter. Heldigvis har mange av disse områdene blitt forvaltet til fine turmål som åpner for naturopplevelser for alle. Å skape gode naturopplevelser for alle er ikke synonymt med store inngrep i naturen, tvert imot.

Naturglade mennesker er folk som ønsker å tilbringe tid i naturen på en skånsom og bærekraftig måte. En positiv følge av denne bruken er at vi blir mer glade i naturen, vil ta bedre vare på naturen og begrense inngrep i naturen.

Rauma kommune har trolig det mest spektakulære og best tilrettelagte utsiktspunktet i hele Norge! Vi har bilveg opp Trollstigen og en flott tilrettelagt betongsti med flere spektakulære utsiktspunkt. Mange hundretusener besøker kommunen vår for å gå turen fra Trollstigen og for å få ekte naturopplevelser ved å beskue Romsdalsfjell fra tilrettelagt betongsti og metall-ramper. Riktignok et nokså stort inngrep i naturen, men også laget for å kanalisere trafikken og bevare omkringliggende naturområder. Trollstigen var kanskje det første fjellet som ble «ofret» for allmenn tilgjengelighet for 100 år siden.

Vengedalen med Vengedalsvatnet er et annet fjellområde som har blitt «ofret». Først for vannkraftutbygging. En positiv følge av dette er gruslagt veg innover langs Vengedalsvatnet og inn til foten av Romsdalshorn og Vengetindane. Tilgjengelig for alle. En fantastisk fjelldal med turer for alle nivå! Er det ikke en naturopplevelse i seg selv å rusle langs denne vegen? Turen kan man gjøre så lang eller kort man ønsker. Hvem har bestemt at naturopplevelser må være luftige stup og høye fjelltopper?

Jeg jobber til daglig med å skape naturopplevelser for folk i naturen. Flere ganger har jeg hatt med gjester som synes turen innover Vengedalsveien er en kjempefin fjelltur, omkranset av majestetiske fjell og rå natur. Noen av gjestene mine er heller ikke alltid i stand til å gå på stien opp til Litlefjellet, til tross for at de er med på en tidagers tur i Norge med fjellturer hver dag. Gjestene opplever likevel besøket i Vengedalen som en like flott naturopplevelse, som andre steder vi besøker rundt i Fjord Norge.

Jeg vil også nevne fine områder som Bøstølen, Kavliheian i Isfjorden, og Skorgedalen med flotte grusveier, tilrettelagte stier og gapahuker med bålplass. Med andre ord: tilrettelagt for å skape gode naturopplevelser og fostre opp naturglade Raumaværinger. Nesaksla er nevnt i innlegget til Wærås, og er et av de fjella man i dag har tilrettelagt til bruk for alle slags nivå, med blant annet Via Ferrata, Rampestrek og steintrapper.

Ikke alle har mulighet til å gå Romsdalstrappene til Rampestreken, Via Ferrata eller over Romsdalseggen. Dermed har man også tilrettelagt for flere brukergrupper på stien opp mot Nesaksla. Rampe på starten av stien, med fine utsiktspunkter og benker undervegs. Er det bare de som har gått helt til topps som setter pris på denne tilretteleggingen?

Sist vil jeg nevne det nyeste tilskuddet av tilrettelagte turmål i Rauma kommune: ny gruslagt sti rundt Herjevatnet som åpnet nå i sommer.

På turmålsportalen www.romsdal.com finner man enda flere turer for alle nivå. Her kan man sortere etter hvilken type tur man ønsker. Hvis jeg velger å filtrere på «Turer langs veg», kommer det opp et 20-talls turforslag. Det er mulig at denne kategorien burde hatt et annet navn, for å kommunisere ut turer for dem som også er bevegelseshemmete og av ulike årsaker «ikke kan gå med fjellsko».

Kanskje vi allerede er ganske gode på å tilrettelegge turmål til alle slags nivå i Rauma kommune? Vi kan i alle fall skilte med et av Norges mest besøkte tur(ist) mål, som attpåtil er tilrettelagt for alle brukergrupper.