Farenivået for Veslemannen heves til oransje

På bakgrunn av relativt store bevegelser, stor sensitivitet for regn, store snømengder i fjellet og værvarsel om økte temperaturer og kraftig regn i kveld og i morgen varsler NVE nå oransje farenivå for Veslemannen.

I helga var det rødt farenivå og evakuering av beboerne under fjellpartiet. Mandag ble farenivået satt ned til gult, men NVE varslet at man må være forberedt på at farenivået kan oppjusteres på relativt kort varsel.