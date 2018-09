Naturglede for alle!

Nyheter

Vi har vedtatt en forpliktende visjon i kommunen vår. Vi skal være verdens beste kommune for naturglade mennesker!

Tiden er nå overmoden for å sette virkelig kraft bak disse ordene, til også å gjelde naturglade mennesker, som av forskjellige årsaker ikke er i stand til å klyve i bratte bergknauser, eller kan bruke stier der det er fjellsko som gjelder.

I vår kommune, med vår ambisiøse visjon, må det være selvsagt at visjonen også gjelder de som av forskjellige årsaker er bevegelseshemmet.

Eller er vi ikke så rause, at vi kan tilrettelegge ett fjell, eller to for de svakeste blant oss? Hvem gjelder i så fall visjonen for?

Ett fjell er nok, sitat fjellfestivalen anno 2018. Vi har mange fjell i vår kommune.

Om ett fjell er nok for fjellfestivalen, så burde det være uproblematisk å tilrettelegge ett fjell eller to for de svakeste blant oss. Vi har fjell nok.

Det dreier seg om å inkludere de av oss som trenger tilrettelegging for å kunne delta i kommunens vedtatte visjon. Det burde være en selvfølge.

Jeg mener to fjell utmerker seg som toppkandidater. Lillefjellet i Vengedalen, og Nesaksla. Rullestolvennlig sti opp til flott utsiktspunkt på Lillefjellet, og gondol opp til Nesaksla vil gi vedtatt visjon troverdighet, ikke bare lokalt, men også ut i den store verden.

Da viser vi at naturglede gjelder alle, uansett vanskeligheter i livet, ikke bare de sprekeste og mest vellykkete blant oss, som tilsynelatende helst vil ha alle fjell for seg selv.