I år får Operasjon Dagsverk ei politisk slagside

Inntekta av OD i haust skal gå til KFUK-KFUM Global, og pengane skal gå til prosjekt for palestinsk-arabisk ungdom. Det er vel og bra, men dei organisasjonane som får desse midlane, støttar full boikott av Israel og arbeider for å utslette den staten. Derfor er det mykje som tyder på at OD i år får politisk slagside.

Skuleelev Erwin Teigen (18) var med i fylkesstyret til Elevtinget i Nordland. Han har vore med og planlagt OD i Nordre Nordland. Han har no trekt seg frå komiteen, etter at han var på seminaret der dei hadde fått høyre foredraga dei skal halde på skulane. Han seier desse foredraga har ein skummel undertone av antisemittisme og antisionisme. Hamas- og det dei gjer - blir nesten ikkje nemnt, medan Israel blir skulda for apartheid og rasisme og blir kritisert fordi dei vil vere ein jødisk stat.

Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) er svært kritisk, medan OD forsvarar seg og seier det handlar ikkje om boikott.

Les meir på Operasjon Dagsverk, om Erwin Teigen og MIFF

Med dette spør eg om skulane i Rauma – ungdomsskulane og vidaregåande - skal vere med på OD i haust.

I tilfelle ja ber eg skulesjefen, evt. rektorar vurdere om dei vil dra skulane og elevane inn i dette som ser ut til bli politisk pro Palestina – anti Israel. Lærarar, elevråds- og FAU-leiarar bør og vurdere om skulen/elevane skal vere med på OD i år.

Eg ber om svar i avisa frå skulesjefen eller rekorar. Dette angår oss alle.