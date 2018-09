Hotell-planene ruller videre

Nyheter

Utvalg for plan og forvaltning gjorde et enstemmig vedtak om det i begynnelsen av september. Hotellet har i lengre tid stått tomt, og det planlegges ombygging og rehabilitering for å få i gang drifta igjen.

Bakgrunnen for dispensasjonssøknaden er at eksisterende bygg står utenfor fastsatt byggegrense for eiendommen. Derfor ble det søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om plassering av bebyggelse, – for et påbygg med samme liv som eksisterende bygg. Det kommer fram i saksopplysningene. Dispensasjonen gis med flere forutsetninger; blant annet at faglige råd om fasadeutforming, fra fylkeskommunen, blir fulgt. Prosjektleder for Rauma Hotell, Øystein Digernes, sier det positive vedtaket i planutvalget er viktig for at de skal kunne gå videre med prosjektet.

– Vedtaket var viktig for å få nok antall rom, sier han.

Digernes ønsker ikke å gå i nærmere detalj om prosjektet nå.