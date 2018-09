Et verdivalg for reiselivet

Nyheter

I likhet med mange andre tok jeg turen til Tindesenteret på onsdag, for å kunne delta i diskusjonen om hvilke veivalg reiselivet i Rauma skal ta. Siden det likevel ikke ble lagt opp til noen diskusjon, sender jeg mine tanker til avisa.

Ifølge daglig leder i Romsdalen AS, Oddbjørn Vassli, er det ikke ja eller nei til gondol vi skal diskutere. Det er allerede bestemt at vi skal bygge gondolbane (jmf ÅA 18/9). Da forstår jeg ikke helt hvilket veivalg vi skal ta.

For at en gondol skal bli en suksess er vi nødt til å satse på masseturisme og enda flere cruisebåter. Det alternative veivalget er også et verdivalg. Vi kan velge å sette oss i førersetet for en bærekraftig turisme – satse på kvalitet, kultur og opplevelser og samtidig beholde turistene lenger når de først er her. Noen tenker kanskje at vi kan få til begge deler, men jeg mener at det første alternativet vil forringe det andre.

Som innleder på onsdagens seminar adm. dir for Fjord Norge, Kristian B Jørgensen selv sier, så har Romsdalen det beste utgangspunktet i Norge for å lykkes som reiselivsdestinasjon. Det har vi pga. beliggenheten med de mest dramatiske fjell, fjord, hav, Nasjonale turistveger, kystbyer, tog, elver, kultur og mye mer. Dette har vi allerede i dag, men vi ble nærmest gjort narr av for hvordan vi har forvaltet dette.

Vi ligger visstnok langt bak andre turistdestinasjoner ut fra de parameterne Jørgensen valgte for å framstille forskjellen. Men se det fra en annen side. Hva er riktig å måle? Antall turister innom, antall overnattingsdøgn? Eller ligger suksessen i å få gode anmeldelser, fornøyde gjester, fornøyde ansatte og samtidig gå i pluss. Jeg hører kun om fornøyde turister i Rauma, mer belegg på hotellene og vi har fått flere spisesteder til glede for både lokale og turister.

Rauma blir sammenlignet med Flom som «virkelig har fått det til»! Var det 300 innbyggere de hadde? Hadde de næringsliv utenom turisme? I motsetning til Flåm har Rauma et sterkt og spennende næringsliv i tillegg til økt turismesatsing. Dette kan kanskje være grunnen til at vi ennå ikke har blitt en så stor hub i reiselivssammenheng og skaffet oss gondol. Samfunnet i Rauma har ikke reiseliv som eneste bærebjelke for resten av samfunnet. Jeg tenker vi skal være stolte av det vi har gjort de siste årene her i Rauma med Romsdalseggen i førersetet. Men selvfølgelig kan vi utnytte det potensialet vi har enda bedre.

Det er heldigvis en trend hos verdens turister å tenke mer bærekraftig. Dette trenger verden! Og når turismen skal øke fremover med 50-60%, så blir det prekært at turistnæringen tar tak. I Rauma ligger alt til rette for at vi skal kunne bli den reine, grønne destinasjonen framtidens turister ønsker å besøke. I tillegg til rein storslått natur, har vi også endestasjon for tog midt i Åndalsnes sentrum.

De turistene som søker opplevelse og kultur er de besøkende som legger igjen mest penger pr. hode (Innovasjon Norge). Siden turismen skal øke så dramatisk i årene fremover, kan vi jo velge å legge mest til rett for de turistene vi vil ha. Denne type turisme går mer hånd i hånd med det også mye av lokalbefolkningen i Rauma ønsker. Vi ønsker jo kulturelle tilbud, god mat og flotte turopplevelser.

Av alt jeg har snappet opp om markedsføringstips i mitt 43 årige liv, er de viktigste suksessfaktorene det å skille seg ut og – ikke minst – være troverdig og ekte. Hvis vi skal lykkes må vi altså skille oss ut! Det å bygge en gondolbane til byfjellet vil jeg si er å etterape lignende destinasjoner. Hvis vi skal få en ekte og troverdig bærekraftig turistdestinasjon, er jeg redd møtet med cruisebåttrafikken og gondolbanen vil ødelegge. Slik jeg har forstått det vil vi være avhengige av cruisebåtene om det skal lykkes økonomisk med en gondolbane. Cruiseturistene er desidert de største synderne når det gjelder klimagassutslipp pr. hode. Og når båtene i tillegg forsøpler fjordene og gir dårlig luftkvalitet, er ikke dette forenelig med en satsing på bærekraftig reiseliv.

Det er like mye et verdivalg vi må ta i vår reiselivssatsing nå. Hvis vi velger en tydelig grønn profil, vil dette være forenelig med hvordan vi bør og må møte fremtidens krav.

Og heldige som vi er har vi mange muligheter! Hva med å satse mer penger på å forbedre Romsdalseggen og de opplevelsesbaserte aktivitetene vi allerede har. Ta gjerne mer betalt for turen! Tog til Bjorli og sykkel ned Romsdalen hadde jo vært fantastisk å få til! Hva med å finne på noe nytt som ingen andre har. Klatreparker har det blitt overalt, og nå har vi jo fått vår egen Via ferrata-rute, men kan vi ikke finne på noe nytt som bare vi har! Noe som kan være forenelig med en mer klimavennlig reiselivssatsing. Nå bare kaster jeg ut ideer, men vi har jo en grønn park ved siden av det største hotellet i byen. Kan vi ikke finne på noe fremtidsrettet, smart og gøyalt der?

Den grønne veksten er her! Verden har skjønt at vi må ta klimaendringene, forsøplingen og miljøgifter på alvor. Ballen har begynt å rulle. Vil ikke vi i verdens beste kommune for naturglade mennesker være med på å sparke ballen i en mer grønn retning?