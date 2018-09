Dype martnarøtter, større potensial

Nyheter

Det er en nesten 500 år lang historie som holdes i hevd når det hver høst arrangeres Romsdalsmartna. Betydningen av martnaen som et stort handelsmarked på Nordvestlandet – kanskje også en gang landets største – er ikke slik det en gang var, men tradisjonene er det viktig å ta vare på. Derfor skal vi sette pris på det store arbeidet som martnakomiteen hvert eneste år legger ned for å skape liv og røre på Åndalsnes.

Hvis det går slik komiteen håper, vil mellom 8.000 og 10.000 mennesker være innom på Victoria-området i løpet av fredag, lørdag og søndag. Og såpass må det være for at torghandlere skal finne det verdt å ta turen til Rauma hver høst.

Romsdalsmartnaen har spilt en stor betydning for Rauma og Romsdalen gjennom flere hundre år. I et intervju i dagens avis med førstekonservator Mads Langnes ved Romsdalsmuseet, beskriver han dimensjonene da martnaen, som startet på Devold, var stor: Tusenvis av folk som kom på besøk, det ble omsatt flere tusen dyr, og på det meste var det 150 salgsboder. Og vi skal ikke mer enn et par-tre tiår tilbake; da var Martnan ett av de store høgdepunktene i Rauma gjennom året.

Men tidene har forandret seg, og martnakomiteen har vært nødt til å tilpasse seg samfunnsutviklinga. «I dag er det moro, karuseller og martnakjæresteri som står i fokus. Men i gamle dager var Romsdalsmartnan stor – større og viktigere enn vi kan forstå i dag», sier Langnes, når han setter Romsdalsmartan inn i et historisk perspektiv.

Romsdalsmartnan har den dag i dag en viktig plass i Rauma-samfunnet og -historien. De lange linjene tilsier at dette er vårt DNA, og det er også det martnakomiteen ønsker at det skal være. Spørsmålet blir da om arrangementet må løfte seg enda noen hakk for at raumaværingene flest også skal se det slik.

Når Romsdalsmartnan åpner på Victoria fredag, er det med håp om at raumaværingene støtter opp. Ditt oppmøte er et viktig bidrag for å gjøre arrangementet til en folkefest.