Varsler kraftig vind i Møre og Romsdal

Onsdag kveld og natt til torsdag ventes lokalt kraftige vindkast i Møre og Romsdal.

- Det kan lokalt komme vindkast på 25-35 m/s. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet, opplyser meteorologene på yr.no.

De mener at det kan være farlig å ferdes i fjellet, og at gjenstander med store vindfang kan blåse over ende.

- Enkelte avganger med båt, fly og annen transport kan kanselleres. Fare for stengte broer, advarer de.

110-sentralen oppfordrer alle til å sikre hagemøbler, trampoliner og liknende:

Det er meldt kraftig vind til natten og i morgen!! Hvis dere ikke allerede har sikret hagemøbler, trampoliner o.s.v bør det gjøres i dag! Har dere båt bør fortøyninger sjekkes. — Møre og Romsdal 110 (@MogR110Sentral) September 19, 2018