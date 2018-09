- Ga gjestene en unik naturopplevelse

Nyheter

Blant de 102 deltakerne fra dagligvaregrossisten Asko, var langrennsdronningen Marit Bjørgen.

- Å guide 102 gjester på en såpass krevende fjelltur er selvsagt utfordrende, både i planlegging og gjennomføringsfasen. Det er med ærefrykt en tar på seg slike oppdrag, og det er en fantastisk god følelse for alle involverte når vi lykkes så bra med å gi en god og unik naturopplevelse til gjestene våre, sier Ivar Brennhovd i Friluftslek, som er en del av Guide Romsdal-samarbeidet.

Han roser guidene, som hadde med seg ei stor gruppe fra Asko.

- Det er viktig for meg her å kunne gi ros til de fantastiske guidene vi har med oss, som med sin kunnskap, entusiasme, og glede over å vise frem Romsdalsnaturen gir gjestene våre flotte turopplevelser, sier han.

- Etter å ha guidet grupper her i Romsdalen siden 2014 har jeg utarbeidet en detaljert prosjektplan og ferdige maler som styringsdokument for planlegging av turene vi får oppdrag på. I kombinasjon med et nyutviklet kurskonsept for Romsdalsguider i regi av Guide Romsdal prosjektet, er det god struktur, og en god erfaringsdatabase, som ligger til grunn for planlegging og gjennomfører turene. Og så det viktigste elementet - svært dyktige lokale guider som fungerer godt i team gir det beste utgangspunkt for å kunne ha fornøyde gjester på tur, sier Brennhovd.