Å drøye matbudsjettet for lavtlønte, uføretrygdete og «fattige studenter»

Nyheter

Undertegnede var på et seminar i Oslo for noen år tilbake, der Odd Einar Dørum og lyrikeren Jan Erik Vold var til stede.

Odd Einar Dørum var tidligere i Kirkens Bymisjon i Oslo, og jeg har fått høre fra folk som holder til i Oslo, at Oslo kommune har begynt med en prøveordning der det deles ut mat som ikke blir solgt innen butikkene stenger, til studenter og andre med lite penger og presset økonomi.

Her i Rauma hvor jeg har vokst opp, gått barne- og ungdomsskole, og nå leier en leilighet på femte året, har det hendt jeg har spurt i butikkene om å få overta for en billig penge mat som ellers vil bli kastet. Svaret har alltid vært:

«-Nei, blir ikkje maten kjøpt i dag og innan stengetid, blir maten kasta.»

Etter hva jeg har hørt fra andre som vanker i Oslo-miljøer, har de som har hørt om «Fremtiden i våre hender» i Oslo begynt med en ordning der poser med mat som er fullt brukbar, kan hentes etter stengetid.

Som det het i «Kristiania» i gamle dager: «Bud bedes gå kjøkkenveien!»

I en verden med sult og nød som brer om seg og har forårsaket død og sjukdommer for grupper som var underprivilegerte fra før, synes jeg det ville være god og etisk forsvarlig bruk av ressursene at mat som ikke vil bli solgt på grunn av dato som går ut, deles ut til studenter, pensjonister, enslige mødre og de i samfunnet som lever på inntekter som defineres som «under fattigdomsgrensa.»

Helt siden jeg var tenåring og gikk på ungdomsskole på Åfarnes og seinere på gymnas i Molde, har jeg sett det samme:

Skolebrød, halvspiste brødskiver og uåpnete matpakker, halvspist frukt og Colaflasker og melkekartonger der halve innholdet er tilbake, kastet i søppelbøttene utenfor skolene, kioskene og bibliotekene.

Så kjøper vi et tilfeldig ukeblad og leser: «Min datter har spiseforstyrrelser.» «Ingen visste om Sofies tvangspregete forhold til mat.» Osv, osv., i det uendelige!

Bruk sunn fornuft og la det bli slutt på at matvareforretningene kasserer mat som er fullt ut mulig å tilberede og spise, nå når vi har frysebokser og kan fryse ned og hindre at mat ødelegges.

Det er også en hån mot bøndene og småbrukerne som har arbeidet med å mette sultne norske mager, at mange altfor lettvint kaster det våre forfedre kalte «Guds gaver.»

Jeg tror de i samfunnet som har så lett for å kaste og forkaste, alltid har vært vant til at det var mer der det kom fra, og at det var bare å kjøpe nytt.

Vi som kommer fra småbrukerfamilier, har ikke vært vant til å leve slike ansvarsløse liv, som også vitner om en nesten kriminell uvitenhet i en verden der mange sulter og fryser.

Det er som å snakke til veggen, men vi prøver likevel.