Lørdag er det igjen lov å tenne bål

Lørdag oppheves det landsdekkende bålforbudet, som går fra 15.april til 15.september. Etter en varm og tørr sommer, med totalforbud mot åpen ild i store deler av landet, er det sikkert mange som ser frem imot høstkvelder foran bålet.

Vis varsomhet

Selv om forbudet er opphevet, bør folk vise aktsomhet og ta hensyn til lokale forhold, understreker Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

– Etter en sommer med ekstrem skogbrannfare flere steder, har nok folk fått en påminner om å være varsomme. Det er viktig å huske at selv om det generelle forbudet nå er opphevet, så bør du alltid forsikre seg om det er trygt å tenne bål der du er, sier Meland i en pressemelding.

– Mine beste tips er; bruk hodet og husk regelen om sporløs ferdsel. Skal du tenne bål, så bruk en bålplass som allerede eksisterer i stedet for å lage en ny, og husk å ikke gjøre skade på friske trær og planter. Da er det bedre å ha med ved hjemmefra i sekken, sier hun.

Finnes det ikke en eksisterende bålplass, så bør du velge et brannsikkert underlag. Sjekk alltid om det er tørt i naturen rundt deg, og tenk over vindforholdene. Er det en vannkilde i nærheten, bør du holde deg nær denne, råder Norsk Friluftsliv.

Ta middagen ute

Siri Meland oppfordrer alle til å komme seg ut og nyte naturen i høst.

– Vi ønsker at alle skal nyte høsten ute, og at så mange som mulig skal oppleve gledene ved å kose seg rundt et bål. Det å samles rundt et bål er en verdifull del av kulturen vår, og er en viktig del av allemannsretten.

Retten til å tenne bål gir gode muligheter for minneverdige middager og gode friluftsopplevelser. Hun understreker at man ikke trenger å gjøre det så komplisert.

– Det går fint an å ta middagen ute i det fri, også på en hverdag. Du trenger ikke å dra ut på en lang ekspedisjon – det å lage og nyte middagen i friluft er en opplevelse i seg selv, avslutter Meland.

Tips til trygg bålbrenning:

Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

(Kilde: DSB)