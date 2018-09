NVE: Veldig stor økning i bevegelsene ved Veslemannen

Nyheter

– Vi har hatt veldig stor økning i bevegelsene. Torsdag morgen var hastigheten på det meste 65 centimeter per døgn. Det er mer enn vi har målt noen gang tidligere, sier geolog Lene Kristensen i Norges vassdrags- og energidirektorat til NTB.

Disse bevegelsene er registrert i et ganske lite område i den øvre delen av fjellpartiet. I et større område av den øvre delen av Veslemannen er bevegelsene målt til rundt 15 centimeter i døgnet. Det er likevel bevegelsene i den nedre delen som kanskje er mest interessant.

– Vi har hatt betydelig økning i den nedre delen, med en hastighet som har økt fra 3 millimeter til 2 centimeter per døgn nå. Det er den nedre delen av fjellpartiet vi følger ekstra nøye med på – den styrer om det kommer til å gå et ras – i alle fall om det vil gå et stort ras, sier Kristensen.

Umulig å vite når

Det er fortsatt umulig å si når et ras vil gå og hvor store bevegelsene må være for at det skal skje. De stupbratte delene av Veslemannen gjør det umulig for NVE å gjøre eksakte beregninger. Men akselerasjonen gir gode indikasjoner.

– Når hastighetene er så store som nå, er det stor fare for ras. Samtidig har det vært relativt konstant hastighet de siste timene, så vi forventer at vi vil se enda en økning i hastighetene før raset går, sier geologen.

Fram til 3-4-tiden natt til torsdag hadde det kommet 3–4 millimeter nedbør som regn siden onsdag ettermiddag. Siden da har det vært opphold. Nedbøren kom som snø onsdag kveld, men gradestokken viste torsdag morgen 0,4 plussgrader på toppen, og ny nedbør kan dermed komme som både snø og regn.

Sjuende evakuering

Ni beboere ble sent onsdag kveld evakuert fra området nedenfor fjellet Mannen etter at NVE økte farenivået til rødt. Det er sjuende gang beboerne må evakueres. Forrige gang var 10. august, og NVE varslet allerede den gangen at det ville bli flere evakueringer utover høsten.

NVE har varslet at de vil holde en pressekonferanse sammen med kommunen klokken 10 på Rauma kulturhus i Åndalsnes torsdag.