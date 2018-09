Skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene

Nyheter

Lørdag formiddag hadde If fått inn 90 skademeldinger.

– Det dreier seg om innendørs vannskader og fem-seks biler som har stått under vann. De fleste skadene har oppstått i Kristiansand sentrum og vest for byen, men vi har også fått inn skademeldinger fra andre steder i Agder-fylkene og fra Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Oslo, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.

Han regner med at de vil få inn flere skademeldinger de neste dagene, og at det derfor er altfor tidlig å si noe om hvor mye skadene vil beløpe seg til.

– Hundrevis av skader

Gjensidige rapporterte lørdag ettermiddag om et voldsomt kjør av henvendelser.

– Det dreier seg om hundrevis av skader. Hovedsakelig er det snakk om kjellere som er blitt fylt med vann, opplyser kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige til NTB.

Han regner med at de vil få mange flere skademeldinger i dagene som kommer. Rysstad anslår at utbetalingene for hver skade vil ligge på mellom 50.000 og 100.000 kroner.

På dypt vann

Også Frende Forsikring har fått inn mange skademeldinger.

– Allerede midt på dagen lørdag passerte vi 50 meldinger, og vi antar at det kommer en god del flere gjennom helgen og på mandag, sier skadesjef Yngve Amundsen Høvig.

Både hus, hager og biler har fått merke vannmassene.

– De mest typiske skadene er vann i kjeller, tilbakeslag fra avløp og skader på hage og uteområder etter flom og overvann. Vi har også fått melding om flere biler på relativt dypt vann. I tillegg er det nok en del som oppdager at taket ikke er helt tett, sier han.

Over 150 millimeter nedbør

Det kraftige uværet resulterte i 78,6 millimeter nedbør på Lista i Vest-Agder. Dovland i Aust-Agder fikk 130,2 millimeter, fulgt av Senumstad i samme fylke hvor det ble registrert 110,8 millimeter regn, viste målinger fra Meteorologisk institutt lørdag morgen.

Mange steder melder eiere med private målestasjoner om lokale målinger på opptil 152 millimeter regn, skriver VG.

I løpet av natten beveget lavtrykket seg nordøstover. Det flyttet seg raskere enn fredag kveld, noe som førte til at det kom mindre nedbør enn det gjorde på Sørlandet.

Lørdag ettermiddag opplyste Meteorologisk institutt at det var perioder med nedbør flere steder i Sør-Norge, lokalt ganske mye, men at det også var lange perioder med sol, særlig på kysten.