Får pris for mangeårig arbeid for ungdom

Det er Fellesrådet for eldre, funksjonshemmede og likestillingssaker som har besluttet at Tilgjengelighetsprisen for 2018 skal tildeles Kjell Peder Gyldenskog, skriver Rauma kommune i en pressemelding.

- Prisen tildeles Gyldenskog for sitt store frivillige engasjement for ungdom. I 20 år har han på frivillig basis drevet fritidsklubben som i dag holder til i Korsbakken skole. Tilbudet er populært blant de unge og tiltrekker seg ungdom fra flere deler av kommunen, skriver Fellesrådet.

- Tildelingen av tilgjengelighetsprisen til Kjell Peder Gyldenskog er en anerkjennelse av den innsatsen han i over 20 år har lagt ned for at unge i Rauma, uten noen form for krav til kvalifikasjoner hverken av fysisk eller annen art, skal ha et godt fritidstilbud å gå til, uttaler leder i rådet, Andreas Hjertviksten i pressemeldingen.

- Dette gjør han frivillig på egen fritid, og dette tilbudet er med på å motvirke utenforskap og gir ungdommen et trivelig sted å møtes.

- Dermed skapes gode relasjoner og samhold, sier Hjertviksten.

Tilgjengelighetsprisen vil bli utdelt under møtet i Rauma kommunestyre tirsdag 12. september.