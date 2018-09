Nyheter

Passasjerer og sjåfører uten belte risikerer et gebyr på 1.500 kroner. Det forteller Statens vegvesen i ei pressemelding. I en ulykke kan passasjerer uten belte bli kastet rundt i eller ut av bussen.

– Å feste beltet er ikke en privatsak. I bussen bruker du beltet like mye for de du reiser sammen med som for deg sjøl, sier Annette Henden i Statens vegvesen Region midt.