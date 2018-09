Er snart klar til å orientere politikerne om merforbruket

Nyheter

Rådmann Toril Hovdenak skriver i en SMS til Åndalsnes Avis, at de jobber med å ferdigstille et notat vedrørende merforbruket.

Det var tirsdag i forrige uke at hun orienterte formannskapet om et merforbruk i kommunen på 15 millioner kroner.

Notatet sendes kommunestyret.

- Dette går ut en av de nærmeste dagene, sier hun.

- Denne situasjonen er fersk for oss også. Vi har et godt stykke arbeid å gjøre. Men det som avtegner seg, er at det er på området ekstrahjelp og innenfor hjemmebaserte tjenester at de store tallene befinner seg, sa rådmannen til formannskapet i forrige uke.

Helse- og omsorgssjef, Kristian Skålhavn, vil ikke si noe om merforbruket før politikerne er orientert.