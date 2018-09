Ap-politiker vil bli fylkesmann i Møre og Romsdal

Nyheter

– Min søknad er bygd på en mulighet til å bruke min erfaring og kompetanse i en viktig jobb her hjemme, ikke et signal om at jeg ikke ønsker å gjøre en innsats i politikken nasjonalt fremover, sier Botten til NTB.

45-åringen var Aps førstekandidat fra Møre og Romsdal i valget i 2017. Hun sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og dessuten i Arbeiderpartiets sentralstyre.

– Hvordan har Aps turbulente år, med metoo-avsløringer og svak oppslutning, påvirket din beslutning om å søke?

– Det har ikke påvirket denne avgjørelsen. Jeg stortrives med mine oppgaver på Stortinget nå, fremholder Botten.

Valgt til 2021

Else-May Botten sier hun ser på fylkesmannsjobben som spennende og utfordrende og understreker at hun etter 20 års arbeid med Møre og Romsdal kjenner fylket godt.

– Da utlysningen kom, ønsket jeg å gripe sjansen til å søke. Jeg er uansett valgt inn på Stortinget fram til 2021 og er inspirert til å fortsette i den rollen, sier hun.

Også tidligere stortingsrepresentant for Venstre, Pål Farstad (59), har søkt på stillingen. Han satt på Stortinget i årene 2013–2017.

En annen som vil bli fylkesmann i Møre og Romsdal, er KrF-politiker May-Helen Molvær Grimstad (50), som i dag er rådmann i Sykkylven. Hun satt på Stortinget i årene 1993 til 2009.

Høie mot Horne

Fra tidligere er det kjent at helse- og omsorgsminister og Høyre-nestleder Bent Høie (47) og stortingsrepresentant og tidligere barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker å bli fylkesmann i Rogaland.

Høie har understreket at han fortsetter som statsråd og blir sittende i regjeringen så lenge statsministeren ønsker det. Han har også varslet Høyre om at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet offentliggjorde søkerlistene mandag.