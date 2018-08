Mann (60) omkom i ulykke i Bruraskaret

Nyheter

Politiet meldte i 16.30-tiden fredag ettermiddag at de har fått inn melding om en fallulykke ved Trollveggen/Bruraskaret.

- En mann skal ha falt ca 100 meter, opplyste politiet.

I 17-tida kunne politiet fortelle at personen var blitt lokalisert av luftambulansen, og at personen lå slik til at uthenting måtte vurderes av redningshelikopter. Redningshelikopter fra 330-skvadronen var på plass kort tid etter.

Klokka 18.30 opplyser politiet at mannen er hentet ut. Klokka 21.47 bekreftet politiet at livet til mannen på 60 år fra Nordmøre ikke sto til å redde.

Trollveggen,Bruraskaret: personen lokalisert av luftambulansen, personen ligger slik til at uthenting må vurderes av redningshelikopter - ventes på stedet kl 1710. https://t.co/jV3GWXelFo — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) August 31, 2018