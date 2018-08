Nyheter

Høyres første vara Signe Gjerstad (H) rykker opp til fast plass til Raumas kommunestyre, siden Per Arve Vatnehol (H) blir innvilget fritak fra kommunestyret for resten av perioden.

Årsaken er at han har flyttet fra kommunen. Kommunelovens fastsetter at for å være valgbar til kommunestyret må man være bosatt i kommunen. Representanten mister dermed sin valgbarhet til kommunestyret ved å flytte fra kommunen, og må derfor tre ut av vervet.

Øvrige varamedlemmer vil rykke opp en plass.