Bruraskaret: Mann skal ha falt 100 meter

Politiet meldte i 16.30-tiden fredag ettermiddag at de har fått inn melding om en fallulykke ved Trollveggen/Bruraskaret.

- En mann skal ha falt ca 100 meter, opplyste politiet.

I 17-tida kunne politiet fortelle at personen var blitt lokalisert av luftambulansen, og at personen lå slik til at uthenting måtte vurderes av redningshelikopter. Redningshelikopter fra 330-skvadronen var på plass kort tid etter.

Klokka 18.30 opplyser politiet at mannen er hentet ut. Mannens tilstand er foreløpig ukjent.

Saken oppdateres.