– Sesongen har blitt lengre

Det sier daglig leder Ola Elias Åndal ved Grand Hotel. Han forteller at han sitter og jobber med å sende fra seg besøkstall for sommeren til Visit Norway, men at det ikke er lett å svare på spørsmålet om hvor mange gjester som er av kategorien «fjellfolk».

– Vi selger ei pakke som inkluderer mat, overnatting og transport. Salget av pakker har gått ned, men kjøp av transport gjennom hotellet har gått opp. Belegget på hotellet i sommer har økt, sier Ola Elias Åndal.

Han forteller at han ser en trend i retning av at mange gjester blir i to-tre netter. Jeg tror dette i stor grad er folk som er aktive i fjellet. Men vi har ikke noe system som forteller oss hvorfor folk er her. Vi ser derimot mye folk med fjellstøvler og kanskje skitne bukser fra turen, sier Ola Elias og beskriver fjellturisme som veldig økende. Om to uker er hotellet smekk fullt av folk som skal gå Romsdalseggen.

Høsten

– Helgene utover høsten er store for oss når det gjelder folk som skal gå i fjellet. Jeg tror vi bare har sett starten på dette, men da må vi gjøre de riktige tingene, og ikke feil, framover. Ting må settes i system og vi må gjøre riktige valg som gjør at opplevelsen blir god hele vegen. De beste gjestene våre er de som kommer igjen og som snakker fint om opplevelsen de hadde på Åndalsnes.

Lars Kroken eier og driver flere turistbedrifter i kommunen. Også han sier det ikke er lett å si hvem som nødvendigvis er fjellfolk eller ikke. Også han ser en klar tendens, særlig i åndalsnesområdet; Sesongen strekkes mye lenger utover høsten enn tidligere.