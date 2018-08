Søviknes og Solvik-Olsen går av

Nyheter

– Familien vår flytter til USA for et år. Kona mi har fått tilbud om en legestilling ved et stort barnesykehus i Birmingham Alabama. Da denne fantastiske muligheten dukket opp, var det bare å gripe den, sier Ketil Solvik-Olsen til Dagbladet.

46-åringen forteller at ektefellen lenge har tilpasset seg hans politiske karriere.

– Kona har ofret seg for meg, nå stiller jeg opp for henne. Det er en avtale vi har hatt. Derfor takket jeg nei til gjenvalg til Stortinget i 2013. En stortingsplass binder oss for hele perioden, sier han.

Solvik-Olsen uttaler på partiets nettsider at han er innstilt på å fortsette som nestleder i partiet, men at han har bedt sentralstyret diskutere at han skal bo i USA. Han sier også at han er innstilt på å være tilbake i Norge til neste års valgkamp.

Dale og Hoksrud

Flere kilder bekrefter at Jon Georg Dale går fra Landbruksdepartementet og overtar Samferdselsdepartementet etter Solvik-Olsen. Med disse endringene er det bare partileder og finansminister Siv Jensen som er igjen i regjeringen av Frp-erne som gikk inn i regjeringen etter valget i 2013, skriver Aftenposten.

Ifølge Dagens Næringslivs kilder er det stortingsrepresentant Bård Hoksrud som overtar som landbruksminister etter Dale.

Hoksrud sitter i dag i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, men har erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Statsministerens kontor bekrefter at det blir endringer i regjeringen fredag, men ingen navn er bekreftet.

Søviknes

Også olje- og energiminister Terje Søviknes går av som statsråd, melder DN. Hans avgang skal være knyttet til at han ønsker å gå tilbake til lokalpolitikken. NRK får opplyst av Søviknes er tiltenkt en viktig rolle i fylkes- og kommunevalget neste år.

Mannen som overtar etter Søviknes, skal være Frps stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (47). Freiberg var i mange år ordfører i Hadsel i Nordland før han i 2015 ble statssekretær i Olje- og energidepartementet. I 2017 ble han innvalgt på Stortinget, og han sitter i dag i næringskomiteen.

Jensen takker

Frp-leder Siv Jensen kommenterer Solvik-Olsens avgang på Frps hjemmesider torsdag og takker ham for innsatsen.

– Ketil er en ressurs partiet vil ha stor nytte av i mange år fremover – også den tiden han er i USA. Jeg vil takke ham for innsatsen som statsråd så langt, og jeg gleder meg til å drive valgkamp med Ketil om ett år, sier Jensen.

I et blogginnlegg i Nettavisen understreker Solvik-Olsen at han vil være tilbake i Norge til valgkampen i 2019.