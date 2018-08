Hamos og NIR vil slå seg sammen

Nyheter

Hamos, som er renovasjonsselskap for 11 kommuner i Trøndelag, og NIR skrev mandag under en intensjonsavtale om å utrede mulighetene for et nytt stort miljøselskap sør i Trøndelag og på Nordmøre.

– Vi tror at vi best kan møte framtida dersom vi er større enn vi er i dag. Vi tror at et større selskap gir muligheter for flere åpningstimer ved gjenvinningsstasjonene, en mer stabil og framtidsrettet henting av avfall og tryggere arbeidsplasser med kompetente medarbeidere. Vi skal være et innovativt miljøselskap med en sterk stemme i bransjen, sier Trygve Berdal, daglig leder i Hamos, i ei pressemelding.

Slår de seg sammen vil det nye selskapet vil ha totalansvaret for renovasjonstjenester for husholdninger i 20 kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Innbyggerne forventer bedre tilgjengelighet både for informasjon og levering av avfall enn før. Et større selskap vil gi oss muligheten til å utvikle nye løsninger og levere enda bedre tjenester både økonomisk og miljømessig, sier Hilde Ø. Harstad, daglig leder i NIR.

I følge Hamos har de to selskapene har noe ulik organisering i dag: Hamos har all kompetanse og alle medarbeidere ansatt i egen bedrift. NIR organiserer renovasjonstilbudet på vegne av kommunene, mens tjenestene utføres av medarbeidere ansatt i de respektive kommunene eller de kjøpes av private firma.

– Vårt mål er at alle innbyggere i samtlige kommuner skal få mest mulig ut av renovasjonsgebyrene sine. Lik pris for lik tjeneste, best mulig tilgjengelighet og et løft for miljøet, sier Berdal.