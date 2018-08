Livsmestring på timeplanen for lærerne

Nyheter

- Det som er viktig for psykisk helse, er at «jeg er god nok». Det betyr ikke at jeg ikke trenger rettledning, men at jeg grunnleggende føler meg god nok, forteller Solrun Samnøy.

I forrige uke sto hun foran 145 lærere og assistenter, ansatte ved helsestasjonen og PPT- alle som til daglig jobber med elever i Rauma kommune. Tema for fagdagen i kulturhuset, var psykisk helse og livsmestring. Samnøy, som er høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet, møtte lærerne slik hun mener de bør møte elevene, – med anerkjennelse.

Lærere i spagaten

– En lærer må lære seg til å skynde seg hele tida. Jeg legger vekt på anerkjennelse av det stresset som lærerne kjenner, sier Samnøy og beskriver læreren som en som ofte står i spagaten.

Hun sier større lærertetthet utvilsomt er bra, og at stressituasjonen kan være et ressursspørsmål. Men ikke bare det.

– Det som ikke bare har med antall å gjøre, er evalueringstrykket. Det er noe som fører til at oppmerksomheten blir oppjaget.

– Man kan aldri argumentere bort en følelse Hvordan er det for den lille gutten som er vant til å være størst, og til å mestre, når han plutselig blir minst?

– Man har ikke tid til at noen kan være lei seg helt til de blir glad igjen. Alt som hører livet til passer ikke inn i skolen, og dermed blir det dobbel byrde for elevene. Man får ikke anerkjennelse, dermed ikke den hjelpen man trenger, og det står i vegen for å lære ferdighetene de skal lære, sier hun og forklarer videre.

Evalueringstrykket

– Det er viktigere enn noen gang at barn får tilbakemelding om at de er gode nok. Men det er vanskelig å kombinere med denne evalueringskulturen. Vi må huske at elevene er barn. De er ikke profesjonelle, ikke voksne, – de er barn. Det er ikke veldig rart at flere og flere rapporterer om skolestress. Det er ikke primært på grunn av skoletrykk, men evalueringstrykket. For å ta inn evaluering må man være veldig grunnleggende trygg, sier skoleforskeren.

Om lærere må rapportere til alle kanter, må de opprettholde evalueringstrykket, og Samnøy ser at det kan bli en ond sirkel. Hun mener hver enkelt lærer kan bidra til å gjøre noe med dette.

– Jo mer den enkelte lærer er trygg på sitt indre kompass, jo mer kan de være med å bremse denne mølla, sier hun og viser til formålsparagrafen i opplæringsloven.

Den sier blant annet at elevene skal kunne delta i samfunnet og i arbeid, og at de skal mestre livet sitt.

– Det blir en kontrast mellom dette hovedformålet og høg frekvens av evaluering i skolen. Nå vi det overordna målet, eller er vi for opptatt av å måle på detaljer, spør hun ledende.