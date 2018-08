Følger opp Ungdata-undersøkelsen

Nyheter

Skolesjef i Rauma, Kåre Straume, forklarer at det er flere årsaker til at psykisk helse og livsmestring var tema for fagdagen.

– Generelt så er det satt søkelys på psykisk helse i skolen. I tillegg har vi nettopp utført Ungdata-undersøkelsen. Den viser at mange i Rauma har utfordringer med å være påkoplet, – med å være mottakelig for læring og utvikling. Vi må ha en bevissthet i at vi møter elever med forskjellig bagasje og ballast. Det handler om mer kompetanse, bevissthet og refleksjon, som man tar med seg inn i arbeidet med elevene.

Skolesjefen forteller videre at psykisk helse og livsmestring kommer inn i skolen som et tverrfaglig tema. Og at det betyr mer kompetanse til både lærer og elever.

– En slik fagdag bidrar. Men dette er bare starten. Det kommer mer, sier han.