– Man kan aldri argumentere bort en følelse

Skoleforsker Solrun Samnøy brukte mye tid på fagdagen til å snakke om følelser.

– Hvordan er det for gutten som kommer fra barnehagen og over i skolen. Han oppfører seg vanskelig og kanskje er han sint, sier Samnøy og forteller at det ikke alltid er sammenheng mellom en reaksjon og hvordan man har det.

– Kanskje er han egentlig redd. Hans opplevelse av situasjonen kan være veldig vanskelig. Og nettopp derfor skal man aldri argumentere bort en følelse. For å avfeie følelsene er ikke å hjelpe. Følelser kan overskygge fornuften. Vi må heller si; fortell meg, oppfordrer Samnøy.

– Ofte forklarer vi situasjonen, og det er fornuftig, men det virker ikke. Vi må anerkjenne, tåle og respektere. Og det er vanskelig, for vi vil jo at de skal ha det bra. Vi vil få de ut av situasjonen. Men da får vi vite for lite om hvordan de har det. Vi får ikke støttet dem slik de trenger det. Ikke vær så snar med å løse det, men bruk tid, råder hun videre.