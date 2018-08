Nyheter

Det skal mykje til før gamlingen på Øverlandsbakkå avlyser reinsjakta, men hadde han fått Åndalsnes Avis av 23.august i hende før han i år drog inn i fjellheimen, trur eg han hadde valt å bli heime, og heller brukt «ammunisjon» til å skyte ned dei utrulege argumenta rådmannen no brukar for å få den framtidige barnehagen i Måndalen pressa inn på skuleområdet.

Eg har levd i den trua at alle dei synspukta som kom fram før og under kommunsstyremøtet i mars, og som resulterte i at alternativet ved idrettsplassen skulle utreiast, ville bli vektlagde i den vidare saksgangen.

Men akk: Synspunkt og ønskje som ei heil bygd står bak, synspunkt både leg og lærd fram til i dag har hevda eller fullt ut støtta, synest å vere fullstendig uinteressante for kommunens administrative leiing.

For meg, einfaldige måndaling, verkar det som standpunktet ein gong for alle var teke allereie før saka første gong var oppe i kommunestyret. I si saksutgreing skreiv nemleg rådmannen den gongen: «Da det ikke vurderes som aktuell løsning å bygge barnehage på dette tomtearealet, er det ikke gjort noen avklaringer mot idrettslaget…». So gjeld det vel berre i ettertid å finne meir eller mindre gode argument for dette standpunktet.

Kanskje er dette konspirasjonstankar, kjære rådmann, men eitt står eg fast ved: Ikkje eitt einaste av dei argumenta du framleis brukar for «skuletomta», er det realisme eller pedagogisk hald i. Somme er tilmed direkte usanne, eksempelvis «nærhet til fjøre og skogsområde». Eg skreiv meir detaljert om denne og andre merkelege påstandar i saksutgreiinga di til marsmøtet (ÅA 20.03.18), og tek ikkje opp att meg sjølv.

Det einaste i innstillinga di eg ikkje har føresetnad for å imøtegå, er den økonomiske sida. Men i avisa går det fram at investeringskostnaden er om lag den same for begge områda, og at det i beste fall kan sparast nokre driftskroner ved å velje skuletomta. I so fall: Ver då so ærleg å seie at økonomien er avgjerande, ikkje kvaliteten og omsynet til borna! Det ville vore eit klårt, om ikkje serleg framtidsretta, standpunkt.

Som de skjønar kjære medborgarar er den ein rimeleg frustrert måndaling som, etter nokre herlege dagar i reinsfjellet, har vendt heim til sivilisasjonen, der aviser og internett fortel han at leiinga i «Verdens beste kommune for naturglade menneske» no gjev blaffen i sin eigen visjon, og gjev klår beskjed til den framtidige generasjon av naturglade raumafolk:

• I Rauma må økonomi overstyre kvalitet.

• Måndalingane må no ein gong for alle forstå at dei slett ikkje forstår

Ps.

Glad-nyheit: Mitt hulde viv, som uforståeleg held ut med ein meir enn vanleg naturglad kallkrok, prøvde ved heimkomsten å roe meg ned: «Eg var til stades på informasjonsmøte på skulen torsdag, og viss ikkje politikarane tek inn over seg alle dei tunge argumenta som der, fagleg og sakleg, blei sette fram, er det slutt på lokaldemokratiet i Rauma», trudde ho. For ein fantastisk beskjed å få: Enten barnehage ved idrettsplassen eller slutt på lokaldemokratiet i Rauma! Takk for bodskapen, kone og bestemor! Var me ikkje gått ut på dato, burde me kanskje settast inn i avlen att og få oppleve den naturglade barnehagen frammed idrettsplassen. For kommunen har no vel ikkje tenkt å avvikle lokaldemokratiet?