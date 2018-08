– Hadde jeg fått disse hjelpemidlene for flere år siden, hadde livet mitt vært mye enklere, sier Åse Sabrina Amundsen Cherokee.

Nyheter

Mer mobil

– Nå er jeg mye mer mobil og kommer meg rundt. Kjempeartig med denne sykkelen da, sier hun.

Hun vil gjerne stå frem i avisa for å få andre folk til å forstå hvilke muligheter man har til å få slike hjelpemidler.

– Jeg tror det er mange som ikke vet hva som finnes av tilbud og hvordan man skal få tak i dem. Det gjaldt også meg. Jeg hadde ikke peiling, før jeg fikk prøve ulike hjelpemidler på Beitostølen, forteller hun.

Alvorlig skadet

Åse har siden en paraglideulykke i 1998, hatt flere ulykker med alvorlige skader, blant annet en bilulykke i 2009, da hun ble liggende to uker i koma.

– Det gjør noe med kroppen å ligge slik i koma. Hukommelsen ble borte etter hjerneblødningen. Den har begynt å komme tilbake. Det går en film i hodet mitt hele tiden. Det er litt travelt, sier hun og smiler.

Dårlig balanse

Men det er balansen, koordineringsevnen og et ødelagt samsyn som hun sliter mest med nå.

– Jeg brakk nakken, ryggen og hoftene i bilulykka og fikk også hjerneblødning. Det ene stemmebåndet er borte og samsynet mitt er ødelagt. Derfor har jeg en såkalt irislinse på det ene øyet, slik at jeg bare ser på det ene øyet, forklarer hun.

Åse ser greit med det ene øyet, men har litt problemer med at irislinsa ikke er helt tett. Det gjør at hun kan få dobbelt- og skjevt syn.

– Det har vært mye prøving og feiling i et halvt års tid, men jeg håper det skal komme i orden, sier hun.

Opptrening

Ting må gå seg til som hun sier, og gjennom mye egentrening har ubalansen og koordineringsevnen blitt mye bedre.

– Det er først nå jeg føler at jeg har fått livet tilbake. Men det er noe av det som er problemet også. Folk som ser meg nå, tror at det ikke feiler meg noe, og at jeg egentlig ikke fortjener disse hjelpemidlene, sier hun.

Hun vet også at andre der ute, med lignende hjelpemidler, føler litt på det samme.

Et behov

– Det er ikke fordi jeg har hatt flaks at jeg har fått disse hjelpemidlene. Det er fordi jeg trenger dem. Jeg kan gå turer, men ikke så langt – og heller ikke på asfalt. Da kan jeg få betennelse i hoftene, forteller Åse og legger til:

– Det hadde vært enklere hvis jeg hadde brekt beina eller armene. Det synes. Folk skal være oppmerksom på at ikke alt som feiler folk, synes utenpå.

Greit i nærmiljøet

Skuteren hun har fått, går i maks 10 kilometer i timen og er grei å bruke for å komme seg til butikken eller andre gjøremål i nærmiljøet.

– Som opp på Setnesmoa for eksempel, der jeg kan gå turer på grus. Men det tar lang tid å komme seg til Soggebru camping for eksempel, hvis jeg vil bade der. Da er sykkelen god å ha, sier hun.

Den er også bra for trening av knærne, som hun knuste i bilulykken.

Avlasting

– Litt av vitsen med å bruke slike hjelpemidler er å avlaste slik at jeg kan bruke beina dit jeg kommer. Jeg håper det at jeg nå står frem som bruker av slike hjelpemidler, kan inspirere flere til det samme. Når det gjelder skutere, kan vi nesten danne en klubb. Så mange har det blitt. Slike elsykler er det mindre av.

Hun påpeker at det er mange som ville ha fått en letter hverdag med slike hjelpemidler og minner om at man kan søke via lege eller ergoterapeut.

– De vet alt. Alle kan søke som har et behov og alle blir vurdert ut ifra samme kriterier. Jeg har også fått en stang i dusjen fra hjelpemiddelsentralen, som jeg kan holde meg i.

Ifølge Åse finnes det mange sykkelversjoner å velge mellom, og man får den sykkelen som passer best til det behovet man har.

– Jeg fikk prøve forskjellige typer og kom frem til at denne lave sykkelen passet meg best – på grunn av dårlige balanse. For folk som har problemer med beina finnes det også sykler som kan sykles med hendene. Jeg oppfordrer alle som har et behov om å søke, avslutter hun.