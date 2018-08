Tilbyr seg å huse lensmannskontoret

Nyheter

Politiets fellestjenester har søkt etter lokaler til nytt lensmannskontor i Rauma. Fristen var 13. august for å melde inn aktuelle prospekt.

– Lokalet vi har i dag er ikke tilpasset et trygt, godt og moderne lensmannskontor, sa lensmann Roar Mordal Hilde til Åndalsnes Avis 20. februar. Politiet har sagt opp dagens leiekontrakt i Havnegata.

Hemmeligholder interessentene

Hvor mange som ønsker å leie ut til politiet, og hvem de er, vil ikke kommunikasjonsdirektør Espen Strai i Politiets fellestjenester si. I en e-post til Åndalsnes Avis skriver han:

På leting etter nye lokaler Rauma lensmannskontor er på flyttefot og vil inn i lokaler som er mer tilpasset politiets krav.

«I den fasen vi er i nå ønsker vi ikke å opplyse om hvor mange eller hvem som har meldt sin interesse for prosjektet, da dette vil kunne påvirke politiets forhandlingsposisjon senere i prosessen.»

Han skriver videre at når de nå har gjennomført markedsundersøkelsen, skal politiet sende ut invitasjon til interessentene om å delta i anbudskonkurransen for tildeling av kontrakt for lensmannskontor.

Brannvesenet trenger nye lokaler

Også Rauma brannvesen har behov for nye lokaler, og en samlokalisering med lensmannskontoret er luftet. Dette ser nå ut til å være lagt på is:

Ny lokasjon for brannstasjonen blir utredet: – Store mangler ved bygget Arbeidstilsynet gir Rauma kommune ny frist til 2021 med å få lukket alle avvikene på brannstasjonen.

«Dette anses pr. i dag ikke som en aktuell problemstilling», skriver Strai i e-posten.

En av dem som har meldt sin interesse som utleier for politiet, er Trond Lønseth. Han er daglig leder i J E Hovde AS, som eier tomta for den tidligere Montér-butikken. Han ser for seg to løsninger:

Rehabilitering av de tidligere butikklokalene

Riving av de tidligere butikklokalene og nybygg med lensmannskontorer i 1. og delvis i 2. etasje samt åtte leiligheter videre i 2. og 3. etasje

– Vi vet egentlig ikke akkurat hvor politiet ønsker å være, men mener at vår tomt må være midt i blinken for publikum; midt i sentrum av Åndalsnes, lett tilgjengelig, gode parkeringsforhold og i nærheten av andre institusjoner som ofte er besøkt, sier Lønseth.

– Er det marked på flere leiligheter på Åndalsnes?

– Vi har snakket litt med Streken, og de mener det er et marked. Det er nok ikke like brennhett som mange andre steder, men beliggenheten gjør det litt mer attraktivt enn andre prosjekt, ved at du har sol fra morgen til kveld og en fin sjøfront. Jeg synes dette er indrefileten på Åndalsnes, sier han.

Politiets Fellestjenester håper Rauma lensmannskontor er i nye lokaler i løpet av 2019.