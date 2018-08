Varm og solfylt avslutning på august

Nyheter

Innspurten på årets siste sommermåned kan markeres med sol og høy himmel. De luneste stedene blir det 20 grader.

Etter en helg preget av regn kommer sommeren tilbake til Midt-Norge.

– Egentlig så ser mandag, tirsdag og onsdag lovende ut for Trøndelag. Også Møre og Romsdal får sin del med en god del sol. Det er mulighet for en eller annen regnbyge, sånn typisk på Sunnmøre, men ellers mye sol også her. Jeg vil si at det blir ganske bra i Midt-Norge, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss i Meteorologisk institutt.

Meteorologen legger til at det blir stort sett 15 grader, men de dagene med det fineste været så kan det bli opp mot 20 grader. Trøndelag nok blir hakket varmere enn i Møre og Romsdal.

Det blir lite vind, bortsett fra på Sunnmøre, der det kan blåse opp i kuling.

Grått i vest

Hele landet, med unntak av Vestlandet, får en varm og pen avslutning på august.

– Det været vi har nå, er veldig typisk for slutten av august. Vi begynner å nærme oss høsten, men samtidig har vi dager hvor temperaturen blir 20 grader. Jeg vil kalle det normalt for tiden, sier Gislefoss.

Det gjelder å nyte været for dem som får sol og varme, for vi kan også begynne å oppleve sesongens første snøfall i fjellet og frostnetter.

– Det er også høyst normalt, sier meteorologen.

Snø på toppene

Særlig i Nord-Norge er det utsikt til snø på fjelltoppene allerede i helgen. Det gjelder fjelltoppene, og ikke fjellovergangene, understreker Gislefoss. Så kommer sola tilbake, og store deler av Nord-Norge får sol fra tirsdag og temperaturer opp mot 15 grader.

På Sørlandet og Østlandet blir det også sol og fint, først lørdag og så igjen i begynnelsen av neste uke.

Det blir derfor litt mer usikkert fra onsdag neste uke og ut over. Klarvær også kan medføre nattefrost noen steder.

– Fjellet ligger godt an, men bor du på lavlandet i Sør- og Østlandet, så ville jeg ikke vært superbekymret for blomstene mine ennå.