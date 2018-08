Politiet på plass på skolevegene

Nyheter

Politiet opplyser i en pressemelding at de vil ha fokus på trygge skoleveger de neste ukene.

- Førsteklassinger og unge skoleelever ser nå fram til å starte skoleåret. Det betyr at mange små vil ferdes i trafikken på veg til og fra skolen. For de aller yngste kan det være en spesiell utfordring. Barna har en trafikkforståelse som ikke er godt nok utviklet, og alle bilister må vise ekstra hensyn på skolevegen, skriver politiet i pressemeldingen.

- Foreldre har et ansvar

Trafikkoordinator Steven Blindheim i Møre og Romsdal politidistrikt sier at forbindelse med årets skolestart sammen med Utrykningspolitiet vil gjennomføre synlige trafikkontroller rundt barneskoler.

– Målet er å gjøre skolevegen trygg for de minste, og gjøre de andre trafikantene oppmerksomme på skolebarna som skal ut i trafikken, trafikkoordinator Steven Blindheim i Møre og Romsdal politidistrikt.

Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene. Et forebyggende tiltak vil være å stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre.

- Foreldrene har også selv et ansvar å gi barna en trygg skoleveg. Politiet vil legge stor vekt på å være tilstede på skoleveger og ved skolene de nærmeste ukene, sier Blindheim.

Politiet støtter prosjektet ”Hjertesone” som skal skape sikrere skoleveger, bedre helse og styrke miljøet i bygd og by. Gjennom dette prosjektet oppfordres alle landets skoler til å skape en bilfri sone rundt skolene (en hjerte-sone) slik at skolevegen blir enda tryggere.

Avsluttningsvis oppfordrer Blindheim bilistene til å holde riktig fart, være oppmerksom og vise hensyn på veger der skolebarn ferdes. Videre at sjåførene ikke snakker i mobiltelefon og at passasjerne bruker bilbelte.

- Vi har ikke råd til å miste et eneste barn i trafikkulykker på skolevegen.

Tendensen er positiv

Den siste femårsperioden (2013-2017) ble 168 barn i alderen 6 til 15 år drept eller hardt skadd i trafikken. Dette er en nedgang på 23 prosent fra forrige femårsperiode (2008-2012). Da ble 219 barn drept eller hardt skadd (Kilde: SSB).