Molde-spiller frifunnet for voldtekt

Molde-spilleren som var tiltalt for voldtekt, er frifunnet i tingretten. Han dømmes likevel til å betale erstatning til kvinnen som anmeldte saken.

Mannen møtte i forrige uke i retten, tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en kvinne som ikke var i stand til å motsette seg handlingen fordi hun sov og/eller var beruset.

Aktor la ned påstand om fire års fengsel.

Under rettssaken nektet spilleren straffskyld. Han fortalte at han hadde samleie med kvinnen, men sa at det var frivillig.

Den fornærmede kvinnen fortalte i retten at hun sovnet på et nachspiel hjemme hos spilleren, men våknet og forsto at noen lå over henne, ifølge NRK.