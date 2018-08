Ber folk vise tålmodighet med de militære kolonnene

Nyheter

Lørdag ligger det italienske lasteskipet Capucine til kai på Åndalsnes og lossinga av hundre militære kjøretøy er i gang. Søndag starter italienske styrker med kolonnekjøring av kjøretøyene, opp mot Lesja. Og mens det er forsvaret sjøl som har ansvaret og kontrollen av lossinga, er det politi og vegvesen som har ansvaret langs vegene. Derfor oppfordrer lensmannen i Rauma, Roar Mordal Hilde, om at folk respekterer kolonnene, og at de som havner bak, ikke forsøker å kjøre forbi.

Losses lørdag: - Lasten kontrolleres av veterinærer – Kontrollen er kjempeviktig fordi det kommer så mye last fra ulike land, sier presseoffiser Fredrik Tanberg.

– Kjører kolonnene sakte?

– Farten vil avhenge av hvilken last de har, men i utgangspunktet skal de følge trafikkbildet. Kolonnene vil også være godt merket, slik at det skal være lett å se at det er ei kolonne, sier han og forklarer at det er tolv kjøretøy i ei kolonne, i tillegg til militærpoliti og folk fra innsatsstyrken til HV11.

De første kolonnene kjører E136 fra Åndalsnes til Lesja/Dombås på søndag. Og flere kolonner vil kjøre, trolig til og med tirsdag i kommende uke.

– Men det kommer flere skipslaster til Åndalsnes de nærmeste ukene som vil utløse liknende aktivitet, sier lensmannen og forklarer videre at det denne gangen er militært politi som skal bistå kolonnene.

– Men vi er lovt økte ressurser utover høsten. Det er viktig for oss å si at politiet uansett kommer til å ha ressurser til å håndtere andre ting i tillegg til dette. Alt skal fungere som vanlig, sier han.

Kjell Haukeberg ved vegavdelinga til Statens vegvesen i Møre og Romsdal, legger til at vegtrafikksentralen vil bli forsterka i denne perioden, og at de vil være på hele tida for å varsle. Ifølge lensmannen vil også politiets operasjonssentral varsle når kolonnene starter.

– Natos utrykningsstyrker

Distriktssjef John Arvid Svindland, understreker viktigheten av at folk opptrer med tålmodighet i trafikken når de møter kolonnene.

– Dette er sjåfører som ikke har kjørt i Norge før, sier han.

Han forteller at dette nå i første omgang er snakk om italienske mannskaper.

– De er en del av Nato sine utrykningsstyrker som faktisk er en del av en annen øvelse som pågår nå. De øver på forflytning. Når de nå øver her blir de også en del av øvelsen som vi planlegger; Trident Juncture. Det vil også komme en del andre nasjoner etter hvert.

– Øvelsen vil merkes godt Men ifølge Hatlelid blir det ikke slik som da britene var her på 70-, 80- og delvis 90-tallet.

200 til taco-middag

Svindland sier det er godt å endelig være i gang.

–Vi har planlagt dette i to år. Og det jeg synes er hyggelig, er det gode samarbeidet vi har med blant andre politi, vegvesen, helse og Fylkesmannen. Jeg er trygg på at dette vil fungere veldig godt, sier han.

– Hvordan er det i leiren på Setnesmoen nå?

– Det er fullt! Vi var 200 personer til middag i går kveld. Da var det taco, og det gikk bra.

Stenger parkeringsplassen på Setnesmoen Nestkommanderende i HV11, Ivar Hatlelid, ber turfolket om å parkere andre plasser.