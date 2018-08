Trafikktall var feil - men trafikken er likevel rekordstor

Nyheter

Den ferske oversikten over tellingen for trafikken over Trollstigen kom delvis feil ut. Tallene ble tolket feil av avisas journalist og det er påkrevd med en presisering.

Vegvesenets tall viser at et gjennomsnitt per dag i juli på 1969 kjøretøy, for juni 966 per dag og for mai 482 per dag. Om vi ganger med 30 dager per måned får vi et trafikktall, for alle typer kjøretøy, per 31. juli på 102.510 kjøretøy. Av dette er 13.320 kjøretøy registrert til å være over 5,6 meter og det betyr en god del bobiler, alle lastebiler og alle busser.

Sjøl om tallene ble tolket feil av avisa i første omgang, rokker ikke årets statistikk med det faktum at årets trafikk er den største noen gang. Om «normale» bergingsmodeller legges til grunn, med tre personer i hver bil og 40 personer i hver buss, vil det kunne estimeres et besøkstall av personer på rundt 600.000 personer så langt i år.

Det finnes ikke sammenliknbare tall for 2017 da telleapparatet var ute av drift i juli, men økningen fra 2016 til 2018 er på over 350 kjøretøy i gjennomsnitt per døgn for mai, juni og juli.