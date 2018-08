– Vi vil at politikerne skal ha mest mulig kunnskap før de velger tomt

Nyheter

Den 12. september skal kommunestyret gjøre vedtak om hvor den nye barnehagen i Måndalen skal ligge. Det står mellom en ny barnehage i området ved stadion, i nærheten av der dagens barnehage ligger, eller en ny barnehage mellom skolen og omsorgsboligene.

Vinner kåret i arkitektkonkurransen Arkitektene bbw vant med sitt forslag av ny barnehage i Måndalen.

God plassering

Både FAU ved barnehagen og FAU ved skolen har flere ganger tatt til orde for at de mener plassering i dagens område er det beste for alle.

– Dagens barnehage er fantastisk plassert. Ikke er det trafikk og gjennomfart der, og det er nærhet til et flott turområde og til idrettsplassen. I tillegg ligger barnehagen i ly fra vind og vær, mener FAU-leder Inger Helen Rødal.

De synes dessuten det er for lenge å være på samme plass fra man er ett år til man er ferdig på ungdomsskolen.

– Vi i FAU på skolen tenker at det blir veldig mange på området, og at det blir trangt. Vi tror at det vil gå ut over skolens uteområde dersom det skal bygges barnehage der. Ikke minst frykter vi trafikkaos når det blir enda flere biler som skal levere og hente, sier Liv-Tonje Bø Gjerde, som representerer FAU på skolen. Hun sitter for øvrig også i styret for idrettslaget.

Glade for nytt bygg

Rødal, som for øvrig også sitter i styret til idrettslaget, presiserer at foreldrene er glade for at det endelig blir et nytt bygg for barnehagen.

– Det har vi ventet lenge på, og det er utrolig positivt at det nå skjer. De ansatte har stått på og gjort sitt ytterste for å skape et godt barnehagetilbud, selv om bygget har vært trangt og uegnet, og nå tror jeg at hele bygda gleder seg over at det blir en ny barnehage i Måndalen, sier hun.

Viktig valg

Nå synes foreldrene det er viktig at politikerne har så mye og god informasjon som mulig før de tar et valg.

– Tomtevalget har vært mye debattert, og vi har fått innspill fra politikere om at de opplever at de ikke har nok informasjon om de to alternativene, forteller hun.

Derfor blir det folkemøte og befaring på begge tomter førstkommende torsdag.

– Vi håper så mange som mulig av politikerne skal komme, men møtet er selvsagt åpent for alle. Både vi i FAU og en representant fra Utdanningsforbundet vil si noen ord, og alle andre som vil kan få ta ordet, sier hun.

Hun forteller også at arkitektfirmaet bbw er invitert. Det er de som vant arkitektkonkurransen, og tegner forslagene til ny barnehage.

– Vi håper at de skal ha muligheten til å delta. Vi vil også ta en befaring å se på de aktuelle tomtene, sier hun.

Hun håper mange tar turen på møtet:

– Dette er en stor og viktig sak for bygda vår. Derfor er det viktig at avgjørelsen tas på et godt grunnlag, sier Rødal.

Knapt flertall velger idrettstomta? Flere partier er splittet og politikere har snudd i saka om barnehage i Måndalen.

Innstillingen er ikke klar

Tomta ved skolen eies allerede av kommunen. Det er Måndalen idrettslag som eier den aktuelle tomten ved stadion.

Rådmann Toril Hovdenak forteller at innstillingen til formannskapet 28. august ikke her helt klar:

– Sakene ferdigstilles i disse dager, så konklusjonen blir klar og offentlig i løpet av tirsdag, skriver hun i en e-post til Åndalsnes Avis.