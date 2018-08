Fire vil drive ferje på sambandet Åfarnes-Sølsnes

Nyheter

Fire selskap har levert tilbud i anbudskonkurransen om å drive de fire fylkesvegsferjesambandene i Romsdal. Det opplyser Møre og Romsdal Fylkeskommune.

– Vi er glade for den store interessen for å drive disse ferjesambandene, sier samferdselssjef Arild Fuglseth i ei pressemelding.

Kontraktperioden det er snakk om er fra 1. januar 2020 til 31. desember 2033, og det gjelder de fire sambandene

Aukra – Hollingsholmen

Molde ­- Sekken

Solholmen – Mordalsvågen

Åfarnes – Sølsnes

De fire tilbyderne er Boreal Sjø AS, Fjord1 AS, Norled AS og Torghatten Trafikkselskap AS. I pris strekker tilbudene seg fra om lag 2,250 milliarder kroner til 2,8 milliarder kroner.

– Vi vil nå starte arbeidet med å behandle tilbudene. Det er ventet at kontrakt blir tildelt i september, sier samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nye ferjer

Det er stilt strenge miljøkrav knyttet til ferjemateriellet på sambandene Sølsnes-Åfarnes og Aukra-Hollingsholm. Det er også krav om at ferjene som skal trafikkere Sølsnes-Åfarnes skal være nybygg fra og med 2024.

Fra januar 2024 blir det faset inn nye ferjer på strekningen, og kaianlegga i dette sambandet skal bygges om.