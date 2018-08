Bronsejenta holder fast på hinderøvelsen

Nyheter

Men det kan hende at hun satser på andre øvelser i tillegg. 28-åringen fra Isfjorden behersker det meste fra 1500 meter til 10.000 meter, og hun er også sterk på halvmaraton og terrengløp.

På EMs avslutningsdag i Berlin ble det bronse på 3000 meter hinder. de har hun flere av fra før. Hun tok bronse på 10.000 meter i EM i Amsterdam for to år siden, og hun har også tre bronsemedaljer i seniorsammenheng i terrengløp.

Hostet

Grøvdal kom hostende inn i intervjusonen etter at medaljeseremonien var over, og kanskje var det forkjølelsen denne uken som gjorde at gullsjansen glapp.

– Jeg er veldig fornøyd med å ta bronse, men reaksjonen med en gang blir selvfølgelig det at gullet røk. Da jeg fikk summet meg litt, og tatt i betraktning at jeg kom meg til start etter sykdommen, så er jeg veldig fornøyd med bronse, sa hun.

Likevel var det bittersøtt. Tiden ble 9.24,46, og det var 6,10 sekund bak hennes sesongbeste satt i Monaco i juli.

– Jeg kjente at beina ikke var så bra som jeg hadde håpet på normalt sett. Planen var å gå de siste to rundene, det gjorde de to i front også, og jeg hadde mer enn nok med å holde den farten. Det blir litt bittert når du vet at du kanskje er en bedre løper enn de to, men så klarer du ikke å løpe sisterunden fort nok.

Holder fast ved planen

Hun ble presset om bronsen også, men følte seg nokså trygg på at den plasseringen holdt.

Det gjorde den også.

– Hva tenker du om 3000 meter hinder i framtida?

– Det blir satsing fram til Tokyo. Dette viser at jeg har noe her å gjøre. Hvis ikke hadde jeg ikke stått her med bronsemedalje. Det var en forkjølelse som jeg skulle ha vært foruten, og uten den hadde jeg kanskje kunnet kjempe om gullet. Men ja, det er hinder som blir hovedsatsingsområdet.

– Det betyr at du kan komme til å satse på flere distanser?

– Det kan godt hende.

Vinnertiden ble 9.19,80, et godt stykke bak Grøvdals sesongbeste og årsbeste i Europa.

Vinneren Gesa Jessica Krause hadde ikke bedre årsbeste enn 9,33,51 før mesterskapet på hjemmebane.

Å løpe på hjemmebane gjør definitivt noe med utøverne.

Tyskland ble klart beste nasjon i mesterskapet på hjemmebane.