Vann fra Åfarnes vannverk må kokes

Nyheter

Rauma kommune har varslet abonnentene via SMS og telefon om at drikkevannet ved Åfarnes vannverk må kokes før det blir brukt til drikke og matlaging. Kommunen skriver på si heimeside at bakgrunnen for dette er funn av bakterier i vannprøver tatt ut i vannbassenget.

Forebyggende tiltak

– Prøvene i bassenget viser funn av e.coli og koliforme bakterier. Det er ikke påvist i selve ledningsnettet så kokevarselet er derfor et forebyggende tiltak. Vi jobber nå med å lete etter kilden til problemet, og vil varsle så snart vannet er bra igjen, sier avdelingsleder for vann, avløp og renovasjon i Rauma kommune, Dag Søvik. Vannet må kokes inntil prøvene viser tilfredsstillende resultat. Det blir gitt beskjed når varselet oppheves.