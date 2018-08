Enda et band annonsert til RaumaRock 2019

Nyheter

Bandet som ble anonsert onsdag ettermiddag er australske Airbourne. De ble riktignok nevnt fra scenen lørdag kveld, før DumDum Boys gikk på scenen, men var ikke en del av den offisielle pressemeldingen.

Australske

Bandet ble startet i Warnambool, Australia, i 2003 av brødrene Joel O’Keefe (gitar og vokalist) og Ryan O’Keefe (trommer). Justin Street (bass) ble deretter rekruttert, sammen med rytmegitarist David Roads. Sistnevnte forlot bandet i fjor og ble erstattet av Harri Harrison.

Debutalbumet Runnin’ Wild kom ut i 2007 og var inne på både topp 20, topp 100 og topp 200 i flere land i verden. Andrealbumet No Guts No Glory gjorde det enda bedre og nådde topp 10 i enda flere land, blant annet i Sverige. Flere av låtene fra albumet ble også brukt i kjente filmer og tv-serier.

Det foreløpig siste albumet kom høsten 2017 og i den forbindelse ga de også ut en ut en 47 minutter lang dokumentar kalt It’s all for Roc’n’Roll.

Rolling Stones og Lemmy

Bandet har ofte blitt sammenlignet med AC/DC, og ikke bare fordi de er fra Australia. Det er også fordi det dreier seg om rett fram rock and roll, uten alt for mye staffasje. Andre referanser vil være Billy Thorpe, Thin Lizzy og The Angels.

I tillegg til egne turnéer har de også vært oppvarmingsband for Iron Maiden, Rolling Stones, Mötley Crüe og Mötorhead. Sistnevnte band ble som kjent ledet av nå avdøde Lemmy, og han snakket varmt om Airborne i intervjuer og mente de var et rumpesparkende rockeband.

Bandet er varmt omtalt i internasjonal rockepresse og har spilt flere ganger i Norge, sist gang på John Dee (som Bare Egil sang varmt om på Nesaksla fredag under årets RaumaRock) i oktober i fjor.