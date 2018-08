497 aviser var sporløst borte

Nyheter

Sist lørdag fikk en rekke av Åndalsnes Avis sine abonnenter ikke papiravisa si.

Redaktør Per-Kristian Bratteng er den første til å beklage dette og forteller at de først ble funnet mandag ettermiddag. Det er blitt brakt på det rene at hadde blitt trykt trykt og levert fra trykkeriet.

497 abonnenter har ikke fått avisa si og problemet ser ut til å være spredt over hele kommunen. Problemet rammet også andre aviser som bruker samme distributøren.

– Vi kjøper en tjeneste som andre utfører, men det er utrolig trasig at dette rammer våre lesere, sier Bratteng. Han sier at flere nå jobber for å finne ut av dette og ettergå rutiner. Målet er å unngå at det skal gjenta seg neste lørdag.

Han legger til at abonnentene som ikke har fått avisa, vil bli godskrevet.