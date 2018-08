Se hvem som kommer til RaumaRock 2019

Nyheter

RaumaRock hadde annonsering av hele 5 bookinger før neste års festival.

RaumaRock lørdag: Se bildegalleri over artister og hvem som var der her! Det ble ikke like ille med regn på siste dag av RaumaRock 2018, og stemningen var kjempebra. Se bildene her!

Big Bang

Øystein Greni og bandet hans Big Bang har vært på RaumaRock flere ganger tidligere. De har også spilt på Moldejazz, og er fast inventar på rockefestivaler. Deres største hit "Prettiest girl in Oslo" går allt hjem hos publikum, og den låten var også gjenstand for analyse på Ravis program om hitlåter på NRK1.

El Cuero

Kristiansunderne i El Cuero kan vise til en over ti år lang karriere nå. Tredjealbumet "From Mountain to Sand" kom til og med rett inn på tredjeplass på VG-lista i 2011.

De har også vært på RaumaRock før og kan siden sist skite med enda mer erfaring på livescenen.

Isák

Samiskspråklig musikk er ikke noe man hører ofte, verken på RaumaRock eller andre rockefestivaler. Så dette er nok den mest spennende b ookingen, så langt, Raumarock 2019 har gjort.

I februar 2018 opptrådte Isák under Spellemannsprisen med sintolkning av låten ”Elle”, opprinnelig skrevet av Mari Boine. Etterdenne framføringen fkk folk virkelig øynene opp for pop-trioen.

Skambankt

Nok et gjensyn på RaumaRock, men et gjensyn som nok mange vil hilse velkomment. Jæren-bandet leverer alltid knallsterke konserter, og med unntak av Backstreet Girls får man vel neppe et mer rett fram rockeband i Norge.

Forrige albumet gikk til topps på VG-lista, og bandet slipper liveskive 24. august i år.

The Modern Times

Et rockeband fra Tromsø med humoristisk snert i alt de gjør. I 2017 spilte de både på Øya, Vinjerock og Buktafestivalen i Tromsø. Dette betyr at bandet har noe å fare med, i tillegg til humoren.

RaumaRock 2019 går av stabelen 1. - 3. august neste år.